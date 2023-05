Polémica en La Estrella: temen crecimiento desbordado tras aprobación de nuevo POT

Dijo el alcalde que El Romeral es una zona amplia, que comienza desde la cabecera urbana, lanzando un mensaje que, para los críticos del nuevo plan, le abriría la puerta a la construcción en las zonas bajas del sector. Afirmó, también, que no se hará intervención alguna en el distrito de manejo integrado allí delimitado por Corantioquia, pero resulta que esa zona no cubre todas las hectáreas de El Romeral. ¿Quién tiene la razón?

La Alcaldía le salió al paso a esta situación. Pero decimos que entre titubeos porque, aunque la secretaria de Planeación, Ana María Sánchez, es categórica en afirmar en conversación con este diario que en El Romeral no se construirán viviendas —tampoco en Miraflores, ecosistema clave en la localidad—, el alcalde Abad no fue del todo claro en declaraciones a otros medios.

Las inquietudes de parte de la comunidad las comparte Martín Tangarife, quien afirma que el nuevo plan de ordenamiento liberará más de 200 hectáreas para expansión urbana. Mejor dicho: que en una zona de importancia ecosistémica ahora se podrán levantar edificios como los que se muestran en las fotos. O lo que se comenta entre conocedores de este debate urbanístico: “Es que lo que aprobaron no va a ser otra cosa que la ‘sabanetización’ de La Estrella”.

¿Faltó difusión?

El plan de ordenamiento aprobado en La Estrella tiene 498 páginas. En los apartados que hablan de la expansión urbanística está el quid de los desencuentros entre parte de la comunidad y la administración. Líderes como Tangarife hablan de 265 hectáreas que estarán disponibles para construcción, pero en el documento se habla de más hectáreas: son 302 las que están catalogadas como suelo de expansión. Se distribuyen en cuatro polígonos: San José; Pueblo Viejo-El Guayabo; La Raya-San Miguel-Calle Vieja-Peñas Blancas; y Pan de Azúcar.

Lo que dice la secretaria Sánchez es que los datos de la comunidad son imprecisos y que en realidad el nuevo plan no habilita suelos de expansión; que la conversación se ha politizado, afirma. “No es cierto que esas hectáreas no fueran urbanizables. Así estaban en el anterior plan —que regía desde 2008—. Incluso, ampliamos las zonas de protección y reglamentamos temas como los planes parciales en suelos de expansión, que no estaban en el POT anterior”.

Según la funcionaria, el 8% del territorio que quedó como suelo de expansión en el nuevo acuerdo, que en el mapa adjunto se ubica entre lo urbano y lo rural, estaba de esa forma en el documento anterior. Agrega, en este sentido, que el 21% del municipio es área urbana mientras que el 71% aún es catalogado como rural. “Con el POT anterior, 1.775 hectáreas eran suelo de protección (48%). Con el acuerdo adoptado serán 2.651 hectáreas (73%)”, afirma la funcionaria.