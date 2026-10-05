Polémica por “cepos” a malparqueados en la Central Mayorista de Antioquia: ¿es legal el cobro?

Por los 288.000 metros cuadrados y 31 bloques de la Central Mayorista de Antioquia discurre una ciudad dentro de una ciudad. Claro, una ciudad habitada por coteros, transportadores, clientes, rebuscadores, propietarios y un montón de chiquillos –hijos de trabajadores de la plaza– amén de esta época de vacaciones. Y como buena ciudad dentro de la ciudad, en su interior se reflejan todos los problemas que aquejan a la gran urbe, problemas como el mal parqueo.
Pico y Placa Medellín
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