Formulan pliego de cargos contra exalcalde de Sabaneta que ahora aspira al Senado

En la misma semana en que anunció su aspiración al Senado por el Partido Liberal, el exalcalde de Sabaneta durante el periodo 2020-2023, Santiago Montoya Montoya, recibió un baldado de agua fría.
La Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra por la “presunta omisión del deber de publicar, actualizar y divulgar información financiera y de conflicto de intereses, una obligación ineludible para los servidores públicos de elección popular”.
De acuerdo con la entidad, el exalcalde habría incumplido su deber legal de incorporar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.