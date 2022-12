A raíz del alud que sepultó a un bus en el vecino departamento de Risaralda, que hasta ahora deja un saldo de 27 personas fallecidas, Gaviria aprovechó para enviar un mensaje de condolencia e invitó a hacer un esfuerzo mancomunado para evitar este tipo de accidentes.

“Expresamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas en este accidente en Pueblo Rico”, expresó el mandatario departamental, señalando que este tipo de hechos realzan la importancia de incrementar los esfuerzos en materia de prevención.

“Como siempre, pero hoy mucho más, es absolutamente necesaria la prevención, aumentar los niveles de atención, de cuidados por parte de los ciudadanos. No solo es el aumento de la movilidad, sino que ese aumento de la movilidad en este fin de año va a estar acompañado de una intensa ola invernal que no parece ceder y que, en cierta medida, según las proyecciones del Ideam, puede no solo extenderse a diciembre, sino hasta el primer trimestre del próximo año”, dijo el gobernador.