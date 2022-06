EL COLOMBIANO se comunicó con Herrán, quien comentó que su suspensión obedece a una cacería que se ha generado en la recta final de esta contienda electoral.

“Yo no he utilizado ni las instalaciones ni los bienes del Estado, que me han sido confiados, para hacer proselitismo. Tampoco he usado las redes del Museo. Yo tengo una cuenta personal y ahí expreso ciertas opiniones que tienen que ver con el tema político, económico y social. De ninguna manera digo que voten por x o y candidato”, puntualizó Herrán.

Se sabe que a la par de la suspensión, la Personería adelantará también una investigación que determine si el director suspendido participó en política al lanzar comentarios en sus redes sociales.