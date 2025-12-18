Paro armado del ELN dejó pérdidas por más de $3.000 millones para gremio transportador en Antioquia

El paro armado emprendido por el ELN en varias zonas del país dejó un saldo de $3.000 millones en pérdidas para las empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros.
El cálculo lo entregó la Asociación de Transportadores de Pasajeros (Atpa), desde donde además de esas afectaciones económicas denunciaron la zozobra que hoy aqueja a ese gremio por la situación de seguridad en el país.
La jornada de violencia del ELN comenzó a las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre y se extendió hasta el miércoles 17 de diciembre, por un periodo de 72 horas.