Al sur, en el parqueadero ubicado en la calle 25AA sur con carrera 49, las tarifas son más favorables: el usuario que valida una tarjeta en estación Ayurá debe pagar $3.600 la hora, $6.000 por tres horas y $10.800 por un lapso mayor; mientras que a quien no usa el metro el establecimiento le cobra $3.900 cada hora.

La última milla es el nombre con el que se conoce al trayecto que una persona recorre desde sus puntos de origen o destino hasta una estación de transporte público, que a veces no es tan corto. Para incentivar que el carro particular solo se use para recorrer esas distancias, el Metro de Medellín agregó un parqueadero que está, de alguna manera, “integrado” a la estación Cisneros, en el Centro, y que se suma al ya existente en la estación Ayurá, al sur del Aburrá, desde 2015.

¿Los usaría?

Gloria Hincapié dice que le parece una estrategia útil cuando se trata de hacer diligencias que no tomen mucho tiempo, porque en el caso del día completo es “muy costoso”. No obstante, criticó que la rebaja de la integración solo sea de $300 en el sur y de $200 en el Cntro, que no incluyan el pasaje al metro, pero sí valoró la cercanía con las estaciones del sistema.

Agudelo explicó que la razón por la cual la reducción de tarifa no es mayor, es porque los negocios no los administra directamente el Metro, aunque los lotes son de su propiedad, y por ello deben responder a la utilidad de quienes los manejan en concesión.

Por otro lado, usuarios como Juan Posada y Cristina Guzmán expresaron que no le ven sentido, pues no creen que así se descongestionen las vías porque precisamente esa última milla es la que causa saturación de carros. Ambos coincidieron en que la estrategia debería estar enfocada a desincentivar totalmente el particular y fomentar medios alternativos para esos desplazamientos, como la bicicleta o las patinetas eléctricas.

Aún así, Sandra Gómez, encargada del parqueadero “El Hueco”, defendió la iniciativa porque en del centro de Medellín no hay muchas alternativas para dejar los vehículos.

Muestra de ello, subrayó, es que su estacionamiento, que solo tenía 60 celdas, hubo que instalar 37 duplicadores, que son como gatos hidráulicos para que un carro quede encima de otro y habilitar más cupos por la alta demanda. Así las cosas, este sitio tiene espacio para 97 automóviles o camionetas.

Agudelo aseguró que, pendiente por ver el resultado en Cisneros, en Ayurá los indicadores muestran que el 70 % de los usuarios que usan el parqueadero también viajan en el metro, y entre semana la ocupación es del 100 %.