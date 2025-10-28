x

¿Habrá paro de taxistas en el Valle de Aburrá este martes 28 de octubre?

La “mancha amarilla”, como en otras ocasiones que han paralizado la ciudad, busca por medio de sus protestas que se hagan severos controles a lo que califican de transporte ilegal, entre otras exigencias.

  • Imagen de referencia de una manifestación de taxistas en la ciudad de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
hace 15 horas
Medellín y el Valle de Aburrá amanecieron con la sorpresa de que se estaría fraguando un nuevo paro de taxistas en la capital antioqueña para este martes 28 de octubre.



Según videos que se han conocido en redes sociales, la manifestación tendría como punto de encuentro en Medellín la zona de la calle 44 San Juan con carrera 65, en inmediaciones del almacén Jumbo, desde las 9:00 a.m.



Mientras que en el sur del Aburrá, se espera que los congregados a la manifestación ciudadana se reunirían a la misma hora en inmediaciones a la sede del cuerpo de bomberos de Envigado.

Lea también: Choque entre camioneta y moto de alto cilindraje en el Oriente antioqueño dejó dos fallecidos


De tener éxito la convocatoria es posible que –con el paso de las horas y como ha ocurrido en ocasiones anteriores– los taxistas copen zonas neurálgicas de la ciudad como las glorietas de Niquía, de la calle 80 con carrera 80 en Robledo, de la estación Hospital, de Punto Cero, de La Alpujarra y de la Aguacatala.




La nueva manifestación de los taxistas se da por lo que ellos alegan como falta de controles de las secretarías de Movilidad de la ciudad ante las plataformas de transporte usadas por vehículos particulares, las cuales los taxistas insisten en catalogar como ilegales.


También algunos piden que se cumpla con el Acuerdo Metropolitano 16 de 2017 –que contempla el plan integral de gestión de la calidad del aire 2017-2030–y que según los taxistas no se ha cumplido.

La recomendación de las autoridades es salir con antelación en caso de que sea necesario movilizarse por la ciudad, y de ser posible preferir el transporte público como el Metro.

