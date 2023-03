Los 19 días del paro minero dejaron ver la dura crisis social y el hambre que azotan el Bajo Cauca

Los más afectados son los que viven del día a día, los que dependen del rebusque, incluidos los pequeños mineros que trabajan cerca a las explotaciones de grandes entables. Según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, el empleo informal en el Bajo Cauca supera el 68%. Al paro todavía le queda mucho oxígeno y la gente, acostumbrada desde que tiene memoria a sobrevivir en medio de los tropeles, trata de buscarle la comba al palo.

Muchos recuerdan que esta película ya la vivieron en 2013, cuando entre el 17 de julio y el 31 de agosto la región fue el epicentro de un largo paro minero nacional que se prolongó por 45 días y que tenía como principal motivo la protesta contra el decreto nacional que autorizaba a la fuerza pública destruir las instalaciones y maquinaria de las minas informales, el mismo motivo que una década después tiene al Bajo Cauca otra vez en crisis.

“Está grave. Ya está el rumor de que hay mucha gente aguantando hambre. Realmente yo solo tengo lo más básico, me quedan muy pocos huevos y tarros de aceite”, nos dijo un tendero en Cáceres esta semana. “No he aguantado hambre porque la gente me ayuda, pero los que no somos mineros estamos entre la espada y la pared”, alcanzó a expresar un motocarguero en Tarazá.

Además de la comida, el paro también ha afectado la movilidad, las clases, las citas médicas, las cirugías y hasta la llegada de los cilindros de gas. Si así de afectadas están las cabeceras urbanas, en las zonas rurales el panorama es más crítico y el hambre está regada como el miedo por las presiones de los grupos armados. En veredas de Caucasia volvieron a las varas de pescar y a los anzuelos para poder comer porque no hay condiciones para que entre una caravana con comida. En las veredas hay tiendas pequeñas, no supermercados de cadena.

“Otro problema grave es la salud mental por lo que representa otro encierro. Hemos tenido muchos en los últimos tres años con la pandemia, los paros armados y ahora la protesta minera”, dijo otro líder.

¿Cuáles son las razones de la crisis de la región que a veces parece un callejón sin salida y qué planes estructurales pueden sacarla adelante? Conversamos al respecto con Diky Manuel Urrutia Rodríguez, director de la Asociación Laboratorio de Emprendimiento y Liderazgo Juvenil, organización que realiza proyectos de desarrollo en el Bajo Cauca, el Nordeste y el sur de Córdoba. Urrutia, además, es cofundador de la organización Red Nudo Paramillo, plataforma de organizaciones sociales y productivas de la región, e integra el Comité empresa - universidad - estado de Antioquia.