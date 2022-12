Rionegro completará este viernes dos semanas en vilo por cuenta del paro de transportadores, que desató la implementación de un nuevo sistema de transporte. Con acciones judiciales y acusaciones cruzadas tanto de los transportadores como de la administración municipal, aún no se avizora una salida cercana a las protestas que tienen paralizado a ese municipio.

“Nuestra pretensión es que las empresas se sirvan de restablecer el servicio, para garantizar la movilidad de los ciudadanos y que esta protesta no afecte los derechos colectivos de los rionegreros”, expresó entonces el mandatario local.

Por el lado de los transportadores, Osorno argumenta que, pese a estar dispuestos también al diálogo, han decidido mantenerse en sus protestas al no poder llegar a acuerdos estructurales. Según reseñó el líder, el pasado sábado 3 de diciembre un delegado del Ministerio de Transporte lideró una reunión en la que la Alcaldía accedió a no modificar el funcionamiento de las rutas de buses municipales e intermunicipales, pero no cedió frente al tema del recaudo.

“El alcalde hizo un par de concesiones que son muy buenas, pero todavía estamos esperando que nos hable del tema del recaudo, que es el inamovible que le hemos venido expresando desde el año pasado”, dijo Osorno.

Según señaló el líder, cumplidas dos semanas de suspensiones, se espera que esta semana haya una nueva reunión con representantes de la Superintendencia de Puertos y Transporte para reanudar las conversaciones y ver si logra llegarse un acuerdo.