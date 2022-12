En las empinadas calles de Caldas, Itagüí, La Estrella y Medellín –donde hace unos años era común encontrar añoviejos incluso desde el 20 de diciembre– los muñecos no aparecen con la frecuencia de antes.

Pero que quede claro que Mono no es un animal exótico, sino uno de los muñecos de añoviejo que para finales de este 2022 se siguen viendo, aunque a veces parecen escasear en el Valle de Aburrá.

Alzate señala que él y su familia están dedicados a la elaboración de los muñecos desde hace 17 años. Para la producción de los mismos, según indicó, se prepara desde el mes de noviembre . También indicó en la misma se usan una especie de paja obtenida de hierbas secas de las vegas vecinas, dejando del lado el aserrín porque “b ota mucho humo y no se prende tan bueno como esta paja”.

No obstante, y parafraseando una canción de Héctor Lavoe, todos comentan pero nadie delata que a medida que se acerca el fin de 2022 la presencia de los muñecos se hace más masiva en las calles de los sectores populares del Aburrá para servir a todos aquellos que los queman y buscan dejar atrás los momentos funestos que los aquejaron este año, mientras la existencia de ejemplares como Mono se consume entre el humo del aserrín y los estallidos de la pólvora.

“Acá todo se hace según el pedido del cliente. A veces pasan un día y nos dicen como lo quieren y nosotros se lo tenemos listo para el otro, aclararon a la vez que añadieron que entre sus clientes figuran desde famosas modelos hasta jugadores del fútbol local que llevan los añoviejos a sus fincas de reposo.

Vanegas vaticinó que Lionel Messi y el presidente Petro ocuparán los honores de personajes favoritos del año.

Sobre Petro, James recordó una anécdota protagonizada por el presidente: “Petro vino una vez a la ciudad y al pasar por acá quiso comprar un muñeco. Estaba buscando uno de Uribe, pero no lo encontró. Al que sí encontró fue un muñeco de él mismo, al principio le dio como piedra, pero luego se río. Al final se llevó otro muñeco”.

Los fabricantes consultados aseguraron que no usan pólvora en los rellenos, no solo porque está prohibido por las autoridades –y gracias al cumplimiento de la norma pueden estar en un punto tan estratégico– sino también porque no quieren que por culpa de la pólvora en sus creaciones, se causen posibles tragedias pues esta es una tradición que para muchos sirve para despedir el año de la mejor manera.