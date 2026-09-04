Golpe contra El Mesa: tras operativo detuvieron a 21 de sus miembros en La Ceja

Las autoridades del departamento anunciaron los resultado del operativo de la Fuerza Pública contra la estructura criminal El Mesa en el Oriente antioqueño que dejó 21 personas capturadas.

Según trascendió, el operativo se realizó en La Ceja en medio de una ofensiva dirigida a afectar las redes de tráfico de estupefacientes y otras rentas ilícitas en esta subregión manejadas por la banda criminal.

La operación fue desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal Sijin, con el acompañamiento del Grupo de Reacción y Especialidades y el Grupo de Operaciones Especiales Goes. Las autoridades realizaron 18 diligencias de allanamiento. De las 21 personas capturadas, 12 tenían órdenes judiciales, mientras que las otras nueve fueron detenidas en flagrancia.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los detenidos eran requeridos por su participación en delitos como tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Entre los capturados estaría una mujer conocida con el alias de La Mona, quien sería la encargada de la logística para abastecer las plazas de vicio del área urbana de La Ceja en las que tiene injerencia El Mesa.

Durante los operativos también fueron incautadas cerca de 1.000 dosis de drogas como marihuana, bazuco y cocaína.

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El operativo en La Ceja representa otro golpe contra El Mesa que se suma a la captura en España de alias Pirry, señalado por las autoridades como uno de los responsables de hechos violentos atribuidos a esta estructura ilegal en el Oriente antioqueño.

Entre los señalamientos en su contra está su presunta participación como determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en 2024.