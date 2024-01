Debido a la ocurrencia del fenómeno de El Niño, que implica fuertes temperaturas, Ríos insistió en la necesidad de seguir algunas recomendaciones para evitar emergencias por incendios.

Entre estas están no usar globos de mecha, ni hacer quemas de material vegetal o basuras; no desperdiciar agua, ni contaminar las fuentes hídricas; y no arrojar al piso cigarrillos, fósforos, ni demás objetos que puedan generar fuego.