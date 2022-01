Los que sí quedaron contentos, al menos al comienzo, fueron los 68 comerciantes que recibieron los módulos temporales. La alcaldía les brindó esa solución momentánea, pero con condiciones. Por ejemplo, como no iban a tener suficiente espacio, y las condiciones de salubridad no eran las mismas, se les prohibió montar restaurantes y cafeterías.

Ese proceso de negociación, como suele suceder, no dejó contentos a todos. Algunos, como el comerciante Guillermo Muñoz, sintieron que la compensación no había sido suficiente.

Así le pasó a Carmenza, que no pudo continuar con su restaurante. Aceptó uno de los módulos, a regañadientes. Hoy se queja, mientras se fuma el cigarro, de que no vende ni la mitad de lo que vendía antes, en la antigua plaza: “Yo vendía desayunos, almuerzos. Acá vengo, me siento, y hago cualquier venta, pero no es nada. Estos puestecitos no ayudan. Estamos pasando dificultades”.

Publicidad

Reina la desesperanza

El lote de la vieja plaza se lo está comiendo la maleza. Sobre el suelo han arrojado neumáticos, desperdicios orgánicos y paquetes plásticos. En mayo de 2021, EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía de Bello sobre el futuro de la plaza. La respuesta fue que en el segundo semestre del año (2021) comenzaban las obras. Sin embargo, los venteros permanecieron en sus puestos temporales, esperando. Muchos han perdido la esperanza.