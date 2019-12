Las novedades que trae el POT de Envigado, aprobado vía decreto

La nueva carta de navegación de Envigado, la cual reordena el territorio y traza las directrices de ocupación hasta 2023, fue adoptada por decreto tras la no aprobación del Concejo en los 90 días que tenía para deliberar.

¿Por qué no en el Concejo?

La alcaldía explicó que el proyecto de modificación de la norma fue radicado ante el Concejo el 29 de agosto. Según el artículo 26 de la Ley 388 de 1997, si el Concejo no aprueba en 90 días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde. El plazo venció el 27 de noviembre.

Efraín Echeverry Gil, presidente del Concejo de Envigado, reconoció el error. “Hubo una mala asesoría jurídica, no tuvimos en cuenta que los días no eran hábiles sino calendario. Cuando terminamos el estudio, dimos por terminado el cabildo abierto convocado porque por un día de hubiéramos incumplido la ley”.

¿No queda mal parado el Concejo al no haber aprobado el POT? “El plan fue discutido y analizado, lo único que no alcanzamos a hacer fue el cabildo. Desafortunadamente se nos quedó por la mala interpretación de la norma”, dijo.

Salazar indicó que es respetuoso de la competencia del Concejo que, dentro del plazo, “no tuvo la oportunidad de culminar el proceso. No es que no se hayan dado la ‘pela’, pero la ley permite que se adopte por decreto si no se logra dentro del término”.

Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana, autoridad ambiental urbana, dijo que más allá de la discusión por la aprobación vía decreto, el nuevo Plan “va en camino de la transición entre un modelo de ocupación que demanda demasiados recursos a otro que prioriza la sostenibilidad del territorio”.

Ana Mena Aldana, presidenta del Consejo Territorial de Planeación, dijo que durante ocho meses analizaron el proyecto para emitir su aprobación el pasado 6 de julio.