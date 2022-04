Una niña de 7 años falleció en un incidente de tránsito ocurrido en la comuna Robledo, el pasado domingo 17 de abril, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín. El informe da cuenta de que la menor de edad iba como parrillera en una moto que chocó con un camión.

Inicialmente, la niña fue llevada al Hospital Pablo Tobón donde fue atendida, pero por la gravedad de las heridas no logró sobrevivir y su muerte se registró el pasado miércoles 20 de abril. Por el momento, las directivas del centro médico no han entregado detalles del caso, pues no cuentan con autorización de la familia.

Lo que sí se sabe por fuentes de agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín, que atendieron el caso, es que, al parecer, la menor de edad iba como acompañante en la motocicleta con un adulto de su familia, cuando colisionaron de frente con un camión.