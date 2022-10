Desde Cúcuta, Norte de Santander, llegó Jéssica Lizeth Osorio, quien dejó su carrera en ingeniería biotecnológica al conocer la convocatoria para formarse como liniera. “Apenas supe de la convocatoria y tuve el apoyo de mi familia decidí suspender mi carrera durante un año y aprovechar esta oportunidad, que me gustó porque tengo un hermano que trabaja con redes de energía”.

Para ella, la experiencia vivida en estas tres semanas le ha generado retos, pero también muchas satisfacciones, como ha sido transitar por las redes de energía. “El reto más grande ha sido cruzar las líneas y caminar sobre ellas. Hay mucho temor, pero ya lo logré”, expresó, con una sonrisa en su rostro.

En este curso de formación, único en el país, también está Marianella Hernández, quien llegó desde el municipio San Roque, en la subregión del Nordeste antioqueño, para estudiar lo que realmente quería y que pensaba que no iba a poder, pese a que en algún momento de su vida, de forma empírica, llevó luz a una casa en su pueblo.

“Desde siempre me gustó trabajar con este tema y fui asistente de electricista en mi pueblo, donde tuve el placer de llevarle luz a una casa que no la tenía, algo que me llenó de mucha alegría y orgullo. Apenas vi la convocatoria, no lo pensé y la verdad me siento haciendo lo que me apasiona”, relató Marianella, una de las más aventajadas de la clase, según sus instructores.