Mujer quedó inconsciente tras lanzarse por un tobogán en Cocorná: video genera debate

Un momento de angustia quedó registrado en video en un centro recreativo de Cocorná, Oriente antioqueño, luego de que una mujer quedara inconsciente tras lanzarse por un tobogán y caer a una piscina.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a la mujer deslizándose por la estructura y entrando al agua. Luego del impacto, permanece inmóvil durante varios segundos, mientras otras personas se percatan de lo ocurrido y se lanzan de inmediato para auxiliarla.
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Finalmente, varios socorristas logran sacarla de la piscina y prestarle atención en el lugar.
El hecho ocurrió en un establecimiento recreativo del municipio y generó una discusión entre quienes vieron las imágenes, especialmente por la manera en la que la mujer realizó el descenso por el tobogán y por las condiciones de seguridad de la atracción.