Una mujer padeció el pasado lunes 12 de septiembre uno de los momentos más desagradables de su vida cuando se encontraba en el baño de un almacén de cadena en el municipio de Rionegro.

Justo después de ingresar al baño la mujer se percató de que un hombre la estaba grabando debajo de la puerta, y aunque sintió temor, se armó de valor para comenzar a gritar y salir a confrontar al acosador.

“Estábamos en el almacén y a mí me dieron ganas de ir al baño. Ingresé a la unidad sanitaria y, cuando estaba ahí, yo sentí como que me miraban. Cuando me percaté, vi una mano con un celular debajo de la puerta; de inmediato comencé a gritar y salí del baño y le comencé a decir al sujeto que qué hacía en el baño, que era un depravado porque me estaba grabando. El tipo dijo que había entrado por papel, que en el de los hombres no había”, relató la mujer a Mi Oriente.