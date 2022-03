En el sector no se había presentado un hecho similar, según Arizmendy, quien detalló que sus padres han habitado la propiedad durante más de 20 años. Pero el movimiento en masa también comprometió la estabilidad de la vía , que integra las obras del proyecto de cuarta generación Pacífico 1.

Una finca de recreo y la banca de la vía que conecta el corregimiento de Camilo C, Amagá, con el municipio de Fredonia se vieron afectadas por un movimiento en masa a inicio de esta semana. El hecho, al parecer provocado por las lluvias, también interrumpió el fluido eléctrico en esa zona. Hay una escuela en riesgo .

De hecho, la afectada argumentó que el movimiento de tierra se dio por la acumulación de agua en el terreno, debido a especificaciones de calidad no propias para el terraplén construido en medio de la intervención de la concesionaria. Incluso ya se había hecho el reporte.

“Ellos nos dijeron que no había ningún problema, que era por cuestiones de lluvia. Hicieron una intervención de ajuste, pero no explicaron más. Hemos hecho de todo, hasta canalizaciones, pero eso no valió”.

Además de esta propiedad y de la vía, el centro educativo Urbano Ruiz podría verse afectado. Algunos salones podrían verse afectados si se altera el caudal de la quebrada que colinda con la institución, en caso de que continúe el desprendimiento de tierra.