Pico y placa ambiental en Medellín y el Aburrá se extiende (mínimo) hasta el sábado

Ante las pocas mejorías en la calidad del aire, el Área Metropolitana decretó extender el pico y placa ambiental, con seis dígitos y nueve horas por día, hasta el próximo sábado 7 de marzo.

Juan David Palacio, director del Área, reportó que aunque la situación no ha mejorado, tampoco ha empeorado porque ninguna de las estaciones ha llegado a rojo.

El pico y placa queda así:

Jueves:

Vehículos particulares, volquetas y camiones: 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Motos de dos y cuatro tiempos: 6, 7, 8, 9, 0 y 1.

Viernes:

Vehículos particulares, volquetas y camiones: 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Motos de dos y cuatro tiempos: 8, 9, 0, 1, 2 y 3.

Sábado:

Vehículos particulares, volquetas y camiones: 1, 3, 5, 7 y 9.

Motos de dos y cuatro tiempos: 1, 3, 5, 7 y 9.

Carlos David Hoyos, director del Sistema de Alerta Temprana, Siata, recordó que este período de contingencia obedece a factores meteorológicas. “Esta solución no se logrará de un día para otro, tomará como mínimo 10 años (...) La próxima semana seguiremos analizado, en periodos de dos a tres días, según la meteorología en la ciudad”, dijo.

Agregó que esta es la primera vez en la que tres días de pico y placa extendido no son suficientes para mejorar las condiciones de concentración de partículas contaminantes PM 2.5. “Es un escenario que no habíamos tenido nunca. Tenemos que bajar las emisiones, aunque eso no significa que se lleven a cero”, precisó.