Por problemas técnicos, Metro de Medellín presentó demoras

Un tren de la línea A del metro de Medellín tuvo que ser evacuado en la estación San Antonio por un “inconveniente técnico” ocurrido a las 6:37 a.m. en el carril de sentido Niquía - La Estrella.

La empresa de transporte masivo informó que una vez se registró la emergencia, habilitó un tren de refuerzo para prestar servicio desde la estación Universidad.

“El atraso en la línea A es de varios minutos”, agregó la empresa, que aclaró además que todas las estaciones estaban operando.

Ante la alta concentración de pasajeros en las estaciones, a las 6:52 a.m. se envió un tren vacío a la estación San Antonio para evacuar a la gente. La misma operación se repitió a las 7:06 a.m. y a las 7:20 a.m. desde la estación Hospital hasta el sur.

A las 7:39 a.m. la empresa reportó: “Normalizamos el servicio en línea A. Trenes están pasando por las estaciones cada 4 minutos, aproximadamente. Hora pico difícil, con una afectación que, gracias a la #CulturaMetro de los usuarios y las acciones de regulación, ya fue superada. Gracias por tu comprensión”.

Aún no se conocen los detalles de la falla, algunos usuarios en redes sociales han reportado demoras considerables. “¿Qué pasa que estamos entre la estación Parque Berrio y Prado y no se mueve, hace más de 10 minutos?”, preguntó la usuaria Lina María Uribe.

Y Gio Echavarría agregó: “Llevamos más de 15 minutos detenidos entre Prado y Parque Berrío, ¿pasó algo? Porque no hay información oportuna ni siquiera por los altavoces”, dijo.