Hasta antena de Starlink tenían escondida en una mina de oro del Clan del Golfo en Antioquia

En una redada sorpresa, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército allanaron en San Rafael una gran mina ilegal en la que tenían hasta internet satelital instalado.

El operativo se realizó en inmediaciones de la vereda El Ingenio, ubicada en zona rural de ese municipio del Oriente antioqueño.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el montaje ilegal pertenecía a la subestructura Pacificadores del Samaná, perteneciente a la avanzada del Clan del Golfo que opera en el Oriente antioqueño.

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El teniente coronel Yimmy Cayetano Mancilla Mancilla, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 4, señaló que uno de los principales elementos encontrados por los soldados fue una retroexcavadora empleada para las labores de extracción, que había sido parqueada debajo de una zona llena de árboles, al parecer para que las autoridades no la lograran avistar desde el aire en sus patrullajes.