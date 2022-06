Hace unos días, algunos integrantes de la institución pidieron que se le entregara un honoris causa. Le llaman el comunicador eterno. Ajusta 54 años trasladando las noticias que salen en la prensa a sus tableros. No importa que la lluvia derrita los hechos que en ellos escribe. Pese a la llegada del internet y las redes sociales, él insiste, así se haga el modesto y le reste rango a ese oficio que ha asumido.

“Estoy acá desde el 68. Me tocó la inauguración de la ciudadela universitaria. Primero presté servicio militar, pero como era bachiller mi hermana hizo las gestiones y me dieron la baja un año después. Me tocó la visita de Pablo Sexto, en el 67”. Sus pinos los hizo en la Facultad de Educación durante un semestre, como aprendiz del pregrado de idiomas. Pero se retiró.

—¿Usted cómo escoge las noticias, a qué le da prioridad?

—¡¿Cuáles noticias, si yo ya casi no escribo, hombre?! No ve que con estos aguaceros tan duros... Y ya eso está en el internet, hombre.

Enrique Moreno, taxista, diseñador de modas y graduado de Educación Física de la U. de A., lo distingue desde el cierre de los 70. “Era el que nos vendía las revisticas y los libros. Este ha sido el punto de encuentro para uno enterarse de las noticias. Las sigue escribiendo. Es muy culto”.

Sus tableros reseñan temas varios: eventos universitarios, noticias locales, política nacional. “Elecciones. Presidente de Colombia. Candidatos: Gustavo Petro, Ciénaga de Oro, Córdoba, 1960. Rodolfo Hernández, Pie de Cuesta, Santander, 1945. Domingo 19 de junio”. El aviso es de hace once días. Quienes transitan por la universidad ya se habrán encontrado con el nombre, escrito a tiza, del nuevo presidente.

Uno de los tableros que más quiere es permanente. Pequeño, muy pequeño, con letras estampadas en vinilo. Con él informa qué cayó en la lotería. Solo cambia el número ganador, después de borrar el del día anterior con una mecha mojada. Actualiza el aviso con tiza. Se las regalan porque ya casi no se usan. En la casa tiene muchas. “¿Necesita una?”, pregunta, ácido, en tono de broma.

Octavio Ochoa lo conoce hace 24 años. Son vecinos de trabajo: Octavio vende dulces, cigarrillos y minutos en una chaza, a unos metros de donde Miguel guarda los periódicos. Lo distinguía, sin embargo, desde tiempo atrás. “Cuando yo manejaba una ruta de Coonatra, que pasa por acá por Barranquilla, lo veía escribiendo las noticias”.

El comunicador eterno vive en el barrio Córdoba. De salud está más o menos. Lidia con algunos achaques. “Me veo aquí hasta que pueda caminar. Todavía me voy a pie para la casa”. De las noticias comenta poco, de su trabajo igual. Sus canas y manos curtidas por la tiza hablan por si solas. Y él bien lo sabe.