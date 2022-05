Noche de terror en San Pedro

Aunque ayer era un cálido día en el parque principal de San Pedro de los Milagros, fueron muy pocos los transeúntes que se aventuraron a disfrutar de la soleada mañana y mucho menos los negocios se atrevieron a abrir sus puertas. Y más que el frío que hace en el municipio, conocido como La Sixtina de Antioquia, el verdadero motivo de la soledad era uno más crudo: el miedo.

Tras el hostigamiento con armas largas y cortas y el atentado con granada que sufrió la estación de Policía en la noche del domingo —en la que un hombre perdió la vida, y dos civiles y un policía resultaron heridos— el pánico corrió.

Si bien desde el viernes pasado las cadenas de redes sociales y los panfletos diseminados por los ilegales anunciaban que algo pasaría en la zona, el suceso fue el detonante que hizo que el pueblo se encerrara. El transporte público se suspendió, los colegios pararon actividades y el comercio se paralizó.

“Ningún gobernante y ciudadano quisiera ver el pueblo así, en la tristeza que hoy está sumido y con las dificultades para reactivar su economía, su transporte y su cotidianidad”, expresó cabizbajo el alcalde Gustavo Zapata.

Dijo que este es un municipio muy sano y por eso seguramente los subestimaron: “creo que desde la Policía nos dejaron con muy poca fuerza. Pero, seamos justos, la delincuencia ya sea con poca o mucha fuerza pública siempre se las arregla para hacer algo”.

En medio del hostigamiento, perdió la vida José Fabián Sosa Lopera, un trabajador de una planta de lácteos de la zona que fue alcanzado por un proyectil en medio del cruce de disparos entre los ilegales y la Policía. Según sus conocidos Sosa nada tenía que ver con el hecho armado.

Por ahora San Pedro fue reforzado con 21 agentes de Policía y 80 hombres del Ejército que buscan garantizar la seguridad en sus 21 veredas y un corregimiento y devolverle la confianza a los más 30.000 sanpedreños. Sin embargo, con el horror de la guerra aún fresco, la tarea luce difícil.

El miedo en el norte

Ese mismo temor que tiene atenazado a San Pedro también se mueve por las carreteras del Norte de Antioquia que unen a Belmira, Donmatías, Entrerríos y parte de Santa Rosa de Osos, donde fue común encontrar las rejas de los locales abajo y las miradas de tristeza e incertidumbre en sus habitantes.

En estos corredores, como pudo constatar EL COLOMBIANO, la presencia de la fuerza pública —al menos en la mayoría de la extensión de la Ruta de la Leche— era nula y en estos encontramos todavía cuatro vehículos quemados, que junto con los grafitis de las AGC en varias fachadas vecinas, parecen una advertencia para quienes transitan por la carretera.

De hecho, una de las mujeres de una finca nos contó con ojos bien abiertos por el terror, la delicada situación de la zona. Agregó que para ella el paro no pudo llegar en peor momento, pues su despensa está casi vacía y no sabe cuándo podrá volver a llenarla. Tampoco sabe cuándo volverán sus hijos a la escuela, pues hasta que no se calmen las cosas no piensa arriesgarlos.

Abrió más los ojos cuando le contamos que íbamos hacia Santa Rosa de Osos. Solo atinó a encomendarnos a Dios antes de seguir nuestro camino.

Y es que mientras en muchas partes del país, los embates del paro armado impuesto por el Clan del Golfo han ido mermando, en Antioquia los coletazos de las acciones de este grupo ilegal dejaron una jornada de terror en las últimas 72 horas.

Estas se han ensañado con la población campesina que ocupa el Occidente y el Norte, dejando un amargo sentimiento que hoy embarga a los afectados, los cuales repiten: “Nunca pensamos que algo así ocurriría aquí”.