Si bien Medellín ha sido ejemplo en la ejecución de obras de impacto en infraestructura y movilidad, lo que ha pasado con el tramo de Metroplús en la calle 12 sur (La Aguacatala) no es para sacar pecho, pues este proyecto inició construcción en 2017 y al son de hoy, aunque registra un avance del 48 % luego de su reactivación hace once meses, aún no se sabe con exactitud cuándo terminarán.

La promesa el 4 de diciembre de 2017, cuando se dio el primer almadanazo que marcó el inicio de la construcción, era que la obra estaría terminada el 4 de febrero de 2019. Con lo que no contaban ni la administración municipal de Medellín ni Metroplús era que el contratista inicial Cydcon iba a incumplir todo, que habría que hacerle una prórroga de 186 días al contrato (hasta el 19 de agosto de 2019) y que tampoco a esa fecha la obra vería la luz, pues en el momento tenía un avance solo del 55.9 %. Esto obligó a la terminación del contrato, parar los trabajos y realizar una nueva adjudicación a la Unión Temporal del Sur, con interventoría a cargo de Escala CCI SAS. Las obras se reanudaron el 19 de abril de 2021 con la esperanza de que todo culminaría en enero de 2022, fecha que tampoco se cumplió.