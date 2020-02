Cinco metas que no pueden faltar en el plan de desarrollo de Quintero

Uno de los ejes transversales en los gobiernos municipales debe ser la equidad. Las brechas sociales, de acuerdo con MCV, son transversales a todos los ejes: desde el territorio y la salud, hasta educación y empleo. Los números son reveladores, por ejemplo, mientras que en El Poblado y Laureles las tasas de fecundidad adolescente fueron de 3,9 y 8,6 bebés por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 19 años, respectivamente, en Popular y Manrique las mismas tasas ascendieron a 88,6 y 88,5 bebés. Del total de población en condición de pobreza multidimensional, un 69 % no tenía ningún nivel formativo, o como máximo primaria. Según Piedad Patricia Restrepo, es necesario evidenciar estos contrastes en el PD, no solo en los diagnósticos, dado que a veces estas lecturas de la ciudad no se transforman en indicadores que den cuenta de esas diferencias territoriales, de género, o por grupos etarios. Así, apunta MCV, no basta con destinar un indicador global a reducir la tasa de embarazo adolescente para la ciudad, sino, por ejemplo, tener uno específico para Popular y Manrique, las zonas que tienen la mayor tasa de embarazo adolescente en últimos cinco años, según datos de la alcaldía.