Toque de queda será continuo en el Área Metropolitana y el Oriente

Para José Valderrama , médico epidemiólogo y consultor del Banco Mundial, medidas como el toque de queda y restricción de la movilidad no cuentan con una efectividad controlable. En su consideración, lo que deberían hacer las autoridades tanto nacionales como locales es “reflexionar sobre el mensaje que se le da a la comunidad con estas medidas coercitivas. Se ha visto en otros países que las estrategias que dan resultados son aquellas que generan conciencia sobre el cuidado y el autocuidado. Sin embargo, no hemos visto este tipo de medidas en momentos donde se ha mantenido un pico prolongado (de la enfermedad) que nos está afectando a todos”.

Caldas, Envigado y La Estrella, todos en el sur del Valle de Aburrá, tomaron también medidas adicionales para garantizar la seguridad de sus habitantes y para que en el primer festivo de 2021 no aumenten los riesgos de contagio por la covid-19. Mauricio Cano, alcalde de Caldas, anunció que no se permitirá el ingreso a las veredas La Clara (donde está el Alto de San Miguel), La Valeria y La Miel, donce la genete acude a los paseos de olla. En Envigado se restringirá el tránsito en las vías El Salado, La Catedral y Arenales, además, no se podrá hacer el Festival del Sancocho, de acuerdo con el alcalde Braulio Espinosa. En La Estrella no se podrá ingresar a la reserva Natural y a La Laguna. Igual decisión adoptó Barbosa.