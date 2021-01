Quintero se ha referido varias veces a este tema y había afirmado que la saturación deriva de los efectos del 31 de diciembre y las celebraciones festivas en esa fecha. Por ello, ya había anticipado que sería inevitable un toque de queda adicional este fin de semana.

No obstante, las actuales medidas no han caído bien en todos los sectores. Por ejemplo, Asobares Capítulo Antioquia y el Tour Gastronómico de Medellín, han pedido que sean revisadas las restricciones puesto que vienen de un 2020 intermitente y todavía no han logrado recuperarse del golpe económico del llamado 'Gran Confinamiento' vivido el año anterior.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Capítulo Antioquia, había conminado a las autoridades locales a medir el real impacto de las medidas restrictivas, toda vez que -según expuso- se están afectando los empleos del sector y puede generarse una crsis humanitaria.

Por su parte, Juan Carlos Jaramillo, presidente del Tour Gastronómico, enfatizó en qué el gremio comprende la importancia de proteger la vida, pero manifestó que es necesario estudiar unas medidas acordes con la actual situación con miras a evitar más pérdidas en los restaurantes.

Corpocentro también se pronunció sobre la restricción y aseveró que este tipo de decisiones deben tomarse en conjunto con los demás alcaldes del Área Metropolitana, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional.

De otro lado, la Corporación apuntó que “los anuncios de estas medidas deben hacerse con mayor antelación para permitir al comercio, al empresariado y a la ciudadanía programar sus actividades y no afectar económicamente el desarrollo de la ciudad”.

Responde el alcalde

Ante las inconformidades causadas por el nuevo toque de queda, Quintero defendió que “las decisiones que toma la Alcaldía de Medellín muchas veces son difíciles, pero están fundamentadas en estudios técnicos que muestran que viene presentándose todavía un alto contagio en la ciudad”.

“En este momento lo más importante es cuidar la vida. Tenemos más de 800 familias a las afueras de hospitales que están, lamentablemente, pendientes de la vida de sus familiares que están en cuidados intensivos”, añadió.

El mandatario aseveró que se necesita del “entendimiento y la paciencia” de la ciudadanía para superar el actual segundo pico de contagios. Además, dijo esperar que este sea el último fin de semana con toque de queda, “pero necesitamos que la gente realmente haga caso”.

Sobre las excepciones a la medida, explicó que serán las mismas frente a las oportunidades anteriores: “si usted viene de otro lugar del país o del departamento de Antioquia y viene a Medellín porque vive en Medellín, lo puede hacer”.

“Igual puede ir a una droguería, puede ir a los terminales, a los aeropuertos y también vamos a permitir hacer deporte, pero los escenarios del Inder van a estar cerrados”, precisó Quintero.