A Juan Carlos Santibáñez se le “embolató” el almuerzo desde que metroplús comenzó a operar en la Oriental. Es conductor de un bus de Aranjuez y el paso por esa vía se le convirtió en un calvario. Antes de que rodara el Metroplús, tardaba unos 15 o 20 minutos en atravesar la avenida. Después, el recorrido, en promedio, pasó a tardar entre 40 y 50 minutos . Por esa demora, muchas veces no alcanza siquiera a almorzar . Para evitar ese caos, se ha especulado en sacar las rutas de buses de esa arteria vial. Sin embargo, dos meses después de que se anunció una posible reorganización de las rutas, no hay nada claro.

Es decir, en la Oriental no habrá una reorganización pronta del transporte. Esa decisión la lamenta Ángel María Jerez , un vendedor de fruta que, cada día, padece la congestión: “Parece que las medidas las toman sin pensar en la gente. Cada día surto mi negocio en la Minorista y vengo hasta acá. El tránsito es imposible desde que pusieron un carril de metroplús”.

Entonces, ¿en qué va la reorganización de las rutas? Piedrahíta respondió que aún no ha comenzado el estudio técnico que sugerirá qué hacer con ellas. “No es un estudio que se contrate con una universidad, sino que es con recursos y personal propios. Tampoco hay un plazo para saber cuándo los tendremos”, puntualizó.

La idea de reorganizar las rutas no es nueva. Por eso, volvimos a preguntar al funcionario para saber en qué se ha avanzado. En primer lugar, dijo que, como está definido en el POT de Medellín de 2014, la prelación la tiene el transporte público sobre los carros particulares. En ese sentido, advirtió que el taco de la Oriental no debe abordarse por el transporte público colectivo (los buses) sino más bien por los hábitos de movilidad de las personas.

Ante las quejas, Piedrahíta respondió que hay que insistir en que la gente llegue al Centro en transporte público. Y dijo que, hasta ahora, los transportadores no se han quejado formalmente de la congestión. Es decir, según el funcionario, esta no ha afectado su trabajo, considerando que ellos tienen la prelación sobre el carro particular.

Una visión diferente

Aunque Piedrahíta aseguró que los transportadores no se han quejado, muchos de ellos sí tienen inquietudes sobre la reorganización de las rutas y las congestiones. Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transporte Público Colectivo del Valle de Aburrá, que reúne a 900 propietarios de buses y busetas, contó que hace dos meses les advirtieron de dicha reorganización. En su momento, sostuvo, pidieron información a la Alcaldía. “Nos dijeron que tranquilos, que no se iba a hacer por ahora. De eso nos enteramos por un comunicado de prensa. Estamos prestos a hablar de la reorganización porque, como estamos, la congestión nos está perjudicando”, precisó Merino.