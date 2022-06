Llama la atención de la veeduría que muchos de estos medios no tienen mucha trayectoria , algunos casi no tienen publicaciones o están muy enfocados en los temas antes mencionados, tema ya denunciado en el pasado.

El segundo hecho tiene que ver con el papel que ha jugado la gestora social, Diana Osorio, esposa de Quintero, en la promoción de la campaña de Petro. Si bien, Restrepo aclaró que ella no es funcionaria y no tiene impedimentos para hacer política, pondrán en consideración de la Procuraduría que el alcalde por interpuesta persona, es decir a través de ella, estaría incurriendo en dicha falta, pues la gestora ha tenido gran poder e incidencia en los programas de la Alcaldía, incluso, con personal y recursos públicos a su disposición.

Al respecto detalló que “varios de los recursos de la alcaldía salieron a ciertos medios digitales como Medellín Imparable o NT24, que son instituciones creadas para atacar opositores del alcalde y para hacerle campaña a Quintero, a sus alfiles, y a Petro. Todos estos medios que conforman una plataforma digital son para hacer todo un juego sucio en cabeza de Amauri Chamorro”.

Finalmente, el diputado también entregó al organismo de control pruebas de presuntas presiones a los contratistas de varias entidades de la Alcaldía. “Se les está diciendo que si no gana Petro se les acaba el contrato. Incluso nos han llegado denuncias de que deben poner plata y si no ponen plata, pues no vuelven a tener contratos. Los contratistas presionados pertenecen a cada despacho que maneja buen presupuesto y al que el secretario renunció para ir a hacer política”, aseguró.