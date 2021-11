En la mañana de este viernes se conocieron nuevos detalles sobre el atraco de película que intentaron perpetrar más de 30 delincuentes en una fundidora de oro en el barrio Manila, de El Poblado. Varios combos de la ciudad, criminales de diferentes puntos del país y hasta extranjeros habrían participado del robo fallido.

Las nuevas minucias sobre el hecho que paralizó a la avenida Las Vegas y a toda la ciudad este jueves las entregó el alcalde Daniel Quintero en entrevista con Blu Radio. En un primer momento, el alcalde confirmó que, hasta donde se conoce, dos bandas de la ciudad se unieron para este cometido.

Una opera en el sector de Robledo, según el alcalde, y otra despliega operaciones en el 12 de Octubre. “Sabemos que estas se unieron para cometer el robo, pero la investigación nos va a permitir avanzar más”, dijo el mandatario local.

Publicidad

Pero este fue solo uno de los detalles revelados por el alcalde. La operación criminal habría sido de corte nacional. Al parecer, participaron personas de Bogotá y de los departamentos de Sucre y Huila. Hasta había un extranjero, según el relato de Quintero.

“Sí hubo un extranjero, pero, para no estigmatizar, yo no voy a dar la nacionalidad. Estamos tratando de comprender su rol en la operación”. Sobre el lugar donde se gestó el plan, si fue en Medellín o en otro punto del país, el alcalde aclaró que, aunque no se cuenta todavía con esa información, pronto se conocerán mayores detalles del hecho.