Por daño en tubería, en 6 barrios de Medellín tienen que pedirle agua a los vecinos

Cristina Rivera, residente de la carrera 34 con la calle 86B, en el sector de San Blas, contó que el corte comenzó desde el miércoles 2 de febrero, y que cada vez que llaman a la Línea de Atención de Empresas Públicas Medellín (EPM) les dan una hora de resolución del problema más lejana.

Publicidad

“Sabiendo que no tenemos agua, no nos brindan el servicio de un carro que nos la traiga. Tenemos algo de agua porque en la cuadra del lado no se fue y ellos (los vecinos) nos regalan”, relató.

“No nos dan con claridad fecha ni hora. Primero dijeron que la arreglaban hoy (jueves) a las 7:00 a.m., luego que las 3:00 p.m., y ahora unos vecinos llamaron y les dijeron que el sábado”, expresó la señora.

Mediante un comunicado, EPM informó que está realizando trabajos de reparación de la red de acueducto en el circuito Versalles. El daño en la tubería se registró en la carrera 32 con la calle 71A y afecta a los vecindarios Versalles N°1, El Raizal, Manrique Oriental, La Granja, Santa Inés y La Salle.

Publicidad

“Por la magnitud de los trabajos se espera que en horas de la tarde se termine la reparación de la red y se inicie el restablecimiento gradual del servicio”, explicó la compañía.

EPM adujo que ya envió carrotanques al área perjudicada, aunque habitantes como Cristina dan a entender que no dan abasto.