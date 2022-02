¿Se suspenderá pago para salir en pico y placa durante contingencia ambiental?

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió este lunes a la inminente contingencia ambiental, pero dio parte de tranquilidad momentáneo pues, según manifestó, las lluvias de los últimos días en la ciudad darán más margen en las próximas dos semanas antes de un deterioro mayor de la calidad del aire.

El mandatario precisó que una vez se declare la contingencia ambiental, serán los carros que más contaminan, camiones y volquetas, sobre los que recaerán las primeras medidas restrictivas.

No obstante, Quintero no confirmó nada acerca del desmonte de la medida de cobro por congestión. Al contrario, dejó entrever que la suspensión de la misma no tendría incidencia para mitigar los efectos del episodio ambiental pues, según dijo, el pago ha sido poco utilizado, solo el 3% lo utilizó durante la primera semana de la medida.

Esto se debe, de acuerdo con el alcalde, porque quienes tienen capacidad para pagar ya habían comprado otro carro para burlar el pico y placa. Por esto, dijo Quintero, es necesario mantener el cobro por congestión para recoger recursos que, según él, serán utilizados para subsidiar pasajes en el transporte masivo del metro para las personas más vulnerables.

La medida de cobro por congestión ha sido ampliamente discutida por un sector de la ciudadanía que señala que desestima los efectos de la movilidad en el medio ambiente, sobre todo en una ciudad que, incluso sin la contingencia de los incendios en el sur del país, padece cada años dos o tres periodos de deterioro de la calidad del aire por material particulado PM 2.5