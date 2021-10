Alcalde Quintero defendió la venta de UNE en instalación de sesiones

Las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín fueron instaladas este viernes por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aunque la instalación se citó a las 9:00 de la mañana, empezó casi una hora después.

En el discurso de instalación, Quintero defendió el proyecto que busca la venta de las acciones que EPM tiene en UNE e Inversiones Telco. Dijo que esa es la salida más conveniente para proteger el patrimonio público de la ciudad y que es una carrera contrarreloj. Recordó el endeudamiento de EPM, en gran parte por los sobrecostos de la recuperación del proyecto Hidroituango, y dijo que los recursos obtenidos de la enajenación serán fundamentales para el plan de inversiones de la empresa.

Antes de entrar en materia sobre el tema de Une, que será el debate más importante de estas sesiones ordinarias y en el que centró su discurso, Quintero les recordó a los concejales el juramento que todos, incluido él, hicieron el primero de enero de 2020, cuando se posesionaron en sus cargos, para defender a Medellín y, con ello, el patrimonio público.

Después, hizo un nuevo recuento de su infancia, la muerte de su madre dos años después de regalarle el computador que le cambió la vida y los trabajos informales a los que tuvo que dedicarse para construir un proyecto de vida. Relató cómo su llegada a la alcaldía estuvo marcada por el sueño de que ningún niño o joven se tuviera que retirar de la educación y por el compromiso de defender lo público.

Les pidió a los concejales, además, votar el debate de Une con la conciencia de qué es lo más importante para los intereses de la ciudad y no basado en intereses políticos o peleas que “no son productivas para la ciudad”.

Lamentó que algunos concejales teman que los recursos de la venta de las acciones se queden en la alcaldía y dijo que ello le duele. Por eso, aseguró que el dinero se destinará a EPM y que, si es necesario, se puede incluir en el proyecto esta garantía. Los recursos de dicha transacción, afirmó, entrarían en 2023, si se aprueba el proyecto, con lo cual no habría posibilidades de que estos entren a la actual administración.

“Me duele cuando escucho a algunas personas del concejo decir que hagan lo posible para que el alcalde no tenga recursos, eso afecta a la gente que tiene hambre, que no tiene empleo, que no tiene educación”, agregó el mandatario local.

Declarada la instalación de las sesiones extraordinarias, la bancada del Centro Democrático solicitó 20 minutos de réplica al discurso del alcalde, con vocería de Gabriel Dib, quien renunció a su curul y espera despedirse el lunes 4 de octubre.