En contraste, la población mayor de 60 años aún está asistiendo a cuentagotas. Según Lizeth Betancur, de las 1.100 dosis que están aplicando diariamente en esa sede, solo 50 las están recibiendo esa población. En parte, dice, es porque muchos de ellos no han cumplido aún los seis meses de haberse puesto la primera dosis, el requisito para recibir el refuerzo.

Sin embargo, muchos mayores de 60 años reconocen que hay otros factores, como pereza o desconocimiento. José Gabriel Restrepo, por ejemplo, considera que no ha habido una buena comunicación sobre la tercera dosis: “Salí de mi casa y fui al Mova y al hospital de las mujeres y allá me di cuenta de que estaba cerrado. Por la radio y la televisión me enteré de que estaban poniendo las terceras dosis, pero hice una caminata aterradora porque no informaron dónde las aplicaban”.