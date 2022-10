El bloqueo, sin embargo, fue levantado sobre el mediodía. de manera temporal, antes del definitivo. A esa hora había una fila de camiones recolectores que ocupaba ya varias cuadras. La vía la bloquearon con palos y tierra. Mientras esperaban, los carros iban derramando lixiviado sobre la vía, a la espera de la apertura.

Pero la petición de los pobladores de las veredas es muy precisa: o negocian con Daniel Quintero o no se levanta el paro. Quintero, por ahora, no se ha manifestado sobre el particular.