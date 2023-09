A 353 kilómetros de distancia se empezó a construir otro Envigado. Sin embargo, el homónimo del municipio del Aburrá es un incipiente barrio ubicado en el municipio de Turbo que ya ajustó cerca de tres meses de haber iniciado su construcción, la cual no ha estado exenta de polémica pues los ocupantes alegan que el predio es un baldío, hecho negado por la empresa que dice ser su dueña.

Entre el ruido del martilleo y del graznido de uno que otro pájaro que pasa por el lote, los ocupantes indican que el proceso es liderado por un hombre conocido como Joel y que la ocupación del predio no es una invasión, pues esta no se ha hecho de forma desordenada. De hecho, todo lo contrario ocurre en el Envigado de Turbo.

“Empezar siempre es duro, pero acá nos mueve el afán de tener una casita. En apenas tres meses ya pusimos un puente de material y la luz con tres transformadores que conseguimos con la plata que recogimos. Ya hicimos un canal de más de un kilómetro y medio para no inundarnos, que también financiamos con ventas y rifas. Y la asamblea de hoy es para definir cómo vamos a hacer el pozo comunitario para aguas negras y aguas lluvias, así como la contratación de la maquinaria pesada”, comentó uno de los coordinadores del nuevo Envigado.

Además, también se coordina la recogida de residuos y desechos orgánicos para no afectar la zona.

Todos los beneficiarios se encuentran registrados en una base de datos con la que se vigila celosamente que no se cuele nadie que ya tenga propiedades, y hasta hay un coordinador por cada 100 familias que revisa los avances de su grupo y programa las tareas comunales que deben hacerse, así como la asistencia a las asambleas donde se definen las acciones más urgentes.

“Aquí cada quien ayuda u ofrece sus saberes en construcción para ir edificando las casas. Esperamos que nos dejen seguir con el proyecto porque nosotros no somos invasores, esta es una zona baldía. ¿Si nos sacan de acá, la Alcaldía a dónde va a meter 1.150 familias? Es más fácil organizar este sitio que mandarnos para otro lado ”, comentó uno de los ocupantes.

“El predio se encuentra en un fideicomiso con la firma Alianza Fiduciaria, la cual es la titular inscrita del terreno. Ellos, los invasores dicen en su discurso público que este predio colinda con otros dos que están a disposición de la SAE, y que se meten a él alegando que es baldío. Pero la explicación que no dan y que nadie les pide es, ¿si el bien era baldío o de la SAE esa era la forma de entrar? ¿Si yo veo que un bien es baldío o de la SAE puedo entrar abusivamente a ocuparlo? ”, inquirió el abogado Juan Navarrete, apoderado de Alianza Fiduciaria.

“Yo hablo por mí, yo no quiero nada regalado. Si a mí me llegaran a legalizar este lote yo pagaría predial por él . Y eso ya ha pasado antes, vea el barrio Jesús Mora acá en Turbo. Eso antes fue invasión y luego lo legalizaron, y la gente hoy paga su predial ”, comentó otro señor apoyado en un tocón de un árbol talado.

El abogado también se mostró contrariado por la falta de atención de las autoridades a la problemática, pues indicó que aparte de la caracterización solicitada por la Inspección de Policía de Turbo, no ha habido más hechos por parte de las autoridades ambientales o policivas.



“¿Qué están haciendo las autoridades para algo tan básico como el tema sanitario? Aunque allá realmente habrá como máximo 150 familias y no las 600 que ellos dicen, eso genera un impacto ambiental que nadie revisa. Además, ¿Cómo y por qué hacen obras con maquinaria pesada? ¿Quién está financiando esas obras? Porque baratas no son. La Gobernación solo pide mandar oficios y las tres veces que ha ido la Policía no ha podido desalojarlos”, argumentó.

Por su parte, los habitantes de Envigado siguen sosteniendo que todo ha sido autogestionado y antes acusan a los propietarios de enviarles “muchachos” a dañar los materiales de construcción.

“Acá una vez llegaron 50 muchachos de Turbo a hacer daños, y a los días vino uno a pedir un lote. Cuando lo confrontamos nos dijo que a él le habían pagado $100.000 más una comida y que lo hizo por necesidad”, comentó un coordinador.

Sin embargo, el abogado negó el hecho y aunque admitió que se contrató personal, este estaba destinado a cercar el lote. “Es falso que se contrató gente para agredirlos. Es más, la tercera vez que se metieron nadie en Turbo quiso trabajar cercando porque los amenazaron”, contrapunteó.

La discusión entre ambas partes se sostiene pese a los intentos de mediación de la Alcaldía. Lo último es que el caso podría aterrizar en la Unidad de Restitución de Tierras, pues los campesinos indican que esta tiene injerencia, mientras que los propietarios de La Florida dicen que no. Aún así ya son cerca de 500 familias más las que estarían esperando vincularse al proyecto, porque aparte de plátano y verdor, en Turbo el ansia de tener una casa propia también abunda.