Los síntomas que hereda la salud en Antioquia

Aníbal Gaviria Correa eligió a Lina Bustamante para liderar las riendas de la segunda dependencia con más presupuesto de la administración: la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (tiene $480.000 millones para 2019, $720.000 millones menos que Educación).

Allí, la nueva secretaria, odontóloga de profesión y formada en posgrados de Gerencia de la Calidad en Salud y Administración de Empresas, fue directora de Vigilancia y Control en años pasados. También trabajó como asesora y consultora en la EPS con más afiliados del departamento: Savia Salud.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la nueva funcionaria habló del panorama fiscal del sector y de los retos de Savia.

¿En qué va el desembolso del Gobierno Nacional por el Acuerdo de Punto Final?

“El departamento cumplió con la promesa inicial que era pagar $120.000 millones a la red y adicionalmente pagó $69.000 millones más por no Plan de Beneficios en Salud (PBS). Pero solo logró certificar $87.000 millones de lo que iba a pagar el Gobierno Nacional, por lo que Minhacienda no aprobó un pago parcial de los $130.000 millones prometidos. Fue un tema más de forma porque el departamento hizo un esfuerzo importante para revisar todas las facturas. Tuvimos una reunión con la viceministra Diana Cárdenas para cambiar el alcance de deuda, pero también de cofinanciación. Los datos exactos los estamos ajustando”.

¿Qué panorama ve en Savia Salud y cuáles cree que son los retos que asume el gerente Carlos Mario Montoya?

“Savia tiene retos importantes como salir de la medida de vigilancia especial donde tiene restricción de afiliaciones y donde debe cumplir una serie de temas para la habilitación financiera. Otro reto es el tema de valores máximos de recobros que no solo tiene que ver con Savia sino con las aseguradoras e implica nuevas contrataciones con los prestadores de segundo y tercer nivel. Hay que trabajar también en el modelo de atención en la gestión del riesgo”.

¿Qué piensa de Montoya?

“Es una persona con amplia experiencia en salud, es una designación importante y tendrá el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Medellín y de la de Antioquia para que en conjunto ayudemos a que Savia sea sostenible y que siga trabajando en la cobertura departamental”.

¿Cómo será la articulación con las secretarías municipales para ejercer control sobre clínicas de garaje?

“El trabajo tiene que ser en conjunto, queremos hacer campañas de prevención sobre estos sitios y revisar cuáles son los famosos combos que ofertan. Hay que trabajar de la mano con la Superintendencia de Industria y Comercio por la publicidad engañosa y con el comité de ética médica. Haremos operativos conjuntos porque ahora no es solo son las IPS que hacen el procedimiento sino que están habilitando casas para el postoperatorio y no cumplen con los requisitos. Hay que garantizar la seguridad de los pacientes”.

¿Qué piensa de la Escuela contra la drogadicción?

“Es una gran iniciativa por todos los problemas que hay de consumo de sustancias psicoactivas. Cuando uno mira toda la problemática social de los municipios la mayoría es por microtráfico, lo que conlleva al consumo. El proyecto se crea con el objetivo de investigar y generar conocimiento, pero como se liga al tema de salud mental quisiéramos ampliar ese concepto y mirar cómo lo articulamos con Carisma y con otras intervenciones. Vamos a mirar cómo podemos crear una línea de atención donde no solo consulten temas de sustancias psicoactivas sino de salud mental donde podamos orientar a la gente y que un médico los escuche y se puedan direccionar servicios. Creo que se puede complementar muy bien con Carisma y necesitan hacerlo”.

Le pregunto por la atención en salud a la población migrante: ¿Qué hará?

“Lo estamos revisando porque ahora cerca del 40 % de los partos que atiende el departamento son de padres venezolanos. Antioquia cubre algunos servicios, pero se deben definir estrategias para más recursos porque los de ahora son mínimos. Se debe abordar de forma intersectorial porque incluye temas de educación, seguridad e incorporación laboral”.

¿Cómo va la atención frente a los casos de dengue?

“A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, el departamento está en alerta, pero no está en pico epidemiológico. Antioquia conserva un número de casos similares a los del 2019. Con corte a la semana epidemiológica cinco teníamos 607 casos y en la misma fecha del año pasado teníamos 591. Los municipios con más casos son Medellín (178), Apartadó (83) y Turbo (42), pero en lo que va corrido del año no hemos tenido ninguna muerte. Seguimos reforzando campañas de promoción y prevención para que no se propague”.