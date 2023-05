Los parquímetros llegaron a Bello y su pago será digital

Para aquellas personas que tengan dificultades con la aplicación, contarán con el apoyo de los 50 gestores que se ubicarán en los cuatro puntos donde habrá parquímetro: Cabañas, Barrio Obrero, Centro y Niquía.

Estas personas se encargarán de ayudar a descargar la aplicación en los celulares y a explicar cómo se puede hacer el pago a través de la misma, pero no podrán recibir dinero en efectivo. En caso de no contar con datos, también se brindarán facilidades para no evadir este pago y evitarse las consecuentes sanciones económicas, dijeron desde la Alcaldía de Bello.