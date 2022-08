En ese contexto llama la atención los gestos que ha tenido (o mejor los que no ha tenido) con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, desde el día en que fue elegido presidente. Por momentos parece estar decidido a evadirlo.

Ese no es el único detalle que ha puesto en duda la supuesta buena relación de Petro con Quintero. El primer ‘desplante’ se dio apenas 48 horas después de las elecciones. El alcalde de Medellín llegó muy temprano a Bogotá para ver cómo iba él y su equipo en el nuevo gobierno. Con Petro fue poco lo que se pudo ver. En esa oportunidad le fue mejor, a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y a otros visitantes ilustres a quienes el mismo Petro recibió y se tomó fotos con ellos.

Ese martes, ya de regreso —porque solo saltó el océano en el puente festivo—, Quintero preparó en Medellín una gran reunión con la bancada del Pacto Histórico. Con el lema de ‘la casa invita’, logró la atención de un grupo de congresistas y algunos ministros designados. Petro no estuvo, ni tampoco la vicepresidenta Francia Márquez.

Las fuentes consultadas por este medio indican que en esa oportunidad Petro recibió a Quintero pero le pidieron que no se tomara fotos con él. En efecto de la cumbre no hubo registro fotográfico. Como sí lo hubo, por ejemplo, en la reunión con el expresidente Gaviria.

Como durante esos primeros días no tuvo mayor juego, Quintero se echó un viaje hasta Italia con el único fin de reunirse con el presidente electo en sus vacaciones en Florencia, Italia. Iba más o menos a la fija porque sabía que Petro iba a recibir a César Gaviria que ha sido su socio en la política.

El último capítulo de esta relación ya tormentosa parecía ser el del cantado nombramiento de María Camila Villamizar como ministra de las TIC. Y otra vez la sorpresa fue grande cuando en vez de su nombre Petro anunció a Mery Gutiérrez, cuota del Partido de la U. Sin embargo, ha caído encima de ella tal catarata de denuncias que es posible que no se concrete su posesión. ¿Será que Petro se lo da? ¿O tal vez la cuota a Quintero sea el Ministerio de Ciencia? ¿O tal vez Petro ya se dio cuenta de un cierto talante del alcalde Quintero que no va con lo que tiene en mente para gobernar?

También hay que decir que a Quintero no es santo de devoción de varias figuras claves del Pacto Histórico en Antioquia. Si bien, algunos lo acompañaron para ser elegido en Medellín se han ido decepcionando. Como es el caso de la representante Luz María Múnera. Y en particular dos de las figuras petristas de Antioquia no quieren ver a Quintero ni en pintura, se trata de la senadora Isabel Zuleta y la representante a la Cámara Susana Gómez. Esta última es la misma que el senador Alex Flórez, del grupo Quintero, trató de sacarla de un codazo del lado de Petro durante un mitin político de campaña en Medellín.

Publicidad

Asimismo, fuentes del equipo Petro comentan que Quintero se debe dar por bien servido con haber logrado tener senador, Alex Flórez, y representante, Alejandro Toro, a los que Petro puso en su lista del Pacto Histórico y no tuvieron que hacer mayor esfuerzo para ser elegidos

En otras circunstancias podría pensarse que el presidente Petro está muy ocupado y tiene muchos compromisos políticos. Pero no cabe duda de que algo va del Petro candidato, que llegó a decir que Quintero sería su sucesor, al Petro presidente que se ha esforzado por marcar distancia con el alcalde.