Medellín habilitó canales para atender a quienes no tienen casa o comida

Las aglomeraciones que se vivieron en la mañana de este martes en las terminales de transporte de Medellín ya fueron dispersadas por la Policía, pero el drama para los viajeros no termina.

Un nutrido grupo de ellos se desplazó desde las terminales sur y norte hasta La Alpujarra, buscando ayudas porque aseguran que no tienen dónde quedarse ni alternativas de transporte para regresar a sus hogares.

Jhonatan Vélez, vendedor ambulante del centro de Medellín, fue uno de ellos. Le contó a EL COLOMBIANO que el pasado viernes compró un tiquete con la empresa Arauca para viajar a Cali y desde allí a Cartago, donde se reuniría con su familia que vive en zona rural. “Yo compré el tiquete al mediodía para viajar a las 11:00 p.m., me dijeron que no había problema con los buses. Y cuando llegué después de las 4:00 p.m. a la terminal me dijeron que por orden del Gobierno habían cerrado y que no podía viajar, que volviera el martes”, relató.

El hombre aseguró que desde las 3:00 a.m. de este martes volvió a la terminal del sur, pero la empresa le dijo que tampoco tenía buses para cumplir con el trayecto. “Me encontré mucha gente en la misma situación, incluso embarazada y señores mayores. A muchos les vendieron el tiquete por internet y allá no responden por la plata. Y yo trabajo en el Centro, donde no hay nada abierto: ya no tengo plata para el arriendo ni para comer. Necesito que me resuelvan porque no me puedo quedar en la calle”, dijo.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Empresa Arauca en sus oficinas en Medellín, Cali, Cartago y Bogotá, pero no obtuvo respuesta. Los canales de atención están fuera de servicio y en sus redes sociales solo le han informado a los usuarios que pueden enviar un correo electrónico para que les reembolsen el dinero, aunque no estipulan un plazo para eso. A algunos usuarios, en su cuenta de Facebook, les informaron que solo volverían a operar después del 13 o 14 de abril.

¿Qué hacer?

Fuentes de la Alcaldía de Medellín reportaron que están habilitando canales para que esos ciudadanos, junto con los venezolanos que fueron víctimas de una cadena falsa de Whatsapp en la que les ofrecían ayuda, puedan ser atendidos.

Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social, informó que se habilitaron una línea telefónica gratuita, la 018000 415 300 y un aplicativo web: www.medellin.gov.co/inclusion-covid19 para recibir reportes de grupos vulnerables.

“Vamos a tener personas recibiendo todo tipo de información, solicitudes, quejas, reportes de violencia intrafamiliar, necesidades básicas como alimentos y techo. Si conocemos casos de maltrato infantil o a personas mayores, reportemos para que el Estado pueda estar presente”, dijo la funcionaria que aclaró que el componente social de la línea de emergencias 123 también se fortalecerá para activar rutas de acompañamiento.

En las primeras horas de la tarde de este martes, la línea presentó fallas que, según la Alcaldía, obedecieron a alta congestión. Al finalizar la tarde se estabilizó. El formulario del aplicativo y la línea 123 siguen operando sin problemas.