Aunque algunas de ellas son vistas con buenos ojos por expertos, que destacan su viabilidad a largo plazo, varias de ellas han terminando estancándose por problemas de fondo, como depender de decisiones por fuera del poder municipal o no ser presentadas ante las autoridades competentes, entre otras.

La propuesta de Quintero es que se paguen $10.000 diarios por el derecho a rodar con el carro particular. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

La línea que no fue pensada

Desde septiembre del año pasado la Alcaldía ha dado varios pasos en falso proponiendo cambios en la medida de pico y placa, que volvió a regir en la ciudad desde el inicio de la reactivación económica. Luego del plan piloto del cobro por congestión, que terminó cayéndose cuando varios alcaldes del Valle de Aburrá cuestionaron su efectividad, el alcalde Daniel Quintero propuso la semana pasada eliminar el impuesto vehicular y el pico y placa. Aunque esta última medida, según Quintero, sería reemplazada por un cobro de rodamiento por kilómetro, de aproximadamente $10.000 diarios, aún no es claro si el municipio tendría una red de monitoreo lo suficientemente robusta para garantizar su aplicación. Por otra parte, la eliminación del impuesto vehicular sería una decisión que solo podría tomar el Congreso de la República.

Bajar las tarifas, aunque no puede

Así quedó registrada la promesa. FOTO ARCHIVO PARTICULAR

Sobre el papel, la Aerocivil dice que una referencia natural, como un río, puede servir como autopista para navegación no tripulada, pero requiere de un detallado análisis técnico. FOTO EDWIN BUSTAMANTE

En febrero pasado, el gerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), Edwin Muñoz, aseguró que la Alcaldía avanzaba en un proyecto para convertir el río Medellín en una autopista para drones. La idea consistía en convertir ese río en un corredor de 100 kilómetros para el transporte de carga por el Municipio. Aunque el gerente de la ESU aseguró que ya había radicado ante la Aeronáutica Civil ese proyecto, la entidad le salió al paso a la Alcaldía y precisó que no conocía el proyecto, ni había recibido solicitudes para autorizar operaciones de ese tipo en el río Medellín. “Por ahora no se puede decir qué tan viable es el proyecto, porque no tenemos la documentación técnica para emitir un concepto, aquellos detalles que los técnicos van a ver”, expresó la Aeronáutica al ser consultada por el futuro de la idea.

Cerrar el Olaya, pero sin Plan B claro