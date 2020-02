¿Sabía que la salud mental en Medellín tiene una línea telefónica?

Del otro lado del auricular la voz que responde hace muchas preguntas. “¿Cómo se siente?”, insiste, “¿le gustaría iniciar un proceso terapéutico?”. La voz desconocida recuerda, también, que está para escuchar y que hablar sirve, sobre todo, para entender mejor las emociones.

El interlocutor que se dirige al usuario es uno de los psicólogos que atienden en La Línea Amiga Saludable de la Secretaría de Salud de Medellín, un servicio gratuito y al que se accede marcando el número telefónico 444 44 48.

Sus temas de énfasis son variados: adicciones, salud familiar, sexual y reproductiva, ansiedad, bullying, trastornos de alimentación o prevención de violencias, es decir, cualquiera que sea el problema, angustia o asunto que la persona necesite poner en palabras.

Aún con su propósito de orientar y asesorar, el servicio tiene sus zonas grises: a pesar de que la línea atiende en promedio a 2.000 usuarios al mes, su limitación es que solo está disponible en horario de oficina: de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m; sábados de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. Los domingos no hay servicio.