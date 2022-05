En diálogo con EL COLOMBIANO, Bustamante se refirió a la situación de salud por la que atraviesa el departamento, los retos pendientes en materia de vacunación y en qué va ese plan de capitalización. Frente a esa última estrategia, la gerente reveló que no descarta sacar más acciones al mercado si no se concreta una inversión pendiente que haría el Ministerio de Hacienda.

En vacunación, si bien Antioquia tiene el 72% de su población con esquemas completos, hay subregiones con coberturas bajas, como Urabá y el Bajo Cauca, ¿qué hacer en esos territorios?

“Las regiones vienen avanzando de acuerdo a su desarrollo social. Creo que esa es una dinámica normal en salud. Las subregiones que se han visto más afectadas han sido Bajo Cauca y Urabá y hay múltiples factores: un tema cultural, de orden público y también en algunas ocasiones los desplazamientos y la dispersión del territorio. El departamento hizo un gran esfuerzo, buscó aliados como ISA, que ayudó con una unidad móvil, con transportes en helicóptero a algunos sitios apartados. Sin embargo, las coberturas alcanzadas son importantes para estar en la situación epidemiológica en la que hoy está el departamento”.

Pasemos al tema de Savia Salud, ¿por qué decide dejar la Secretaría?

“Es un cambio que me llega por sorpresa, no lo tenía en los planes personales ni laborales. Es una propuesta que me hace el gobernador, quien me postula ante la junta directiva y los miembros aceptan esa postulación”.

¿Cómo recibe la entidad?

“Savia viene con una medida de vigilancia especial desde 2017, por lo que debe cumplir unos indicadores financieros y técnicos. Podríamos decir que de esos indicadores se cumple el 50% por ahora y que el reto más importante es mejorar el patrimonio. Para lograr eso definitivamente la vía es la capitalización y en eso ya se está trabajando”.