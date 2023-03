Miembro de la comunidad LGBTQ+ fue asesinada a puñaladas en una calle de Bello

Los habitantes del barrio Rosalpi, de Bello, aún no entienden por qué mataron a “Luna” o “Chachy” , una reconocida integrante de la comunidad LGBTIQ+ del sector y quien fue apuñalada por una persona en las últimas horas.

El cuerpo de esta persona quedó tendido en el sitio y ante la mirada atónita de los vecinos, los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cadáver.

En un comienzo no le encontraron documentación, pero en las labores de identificación de Medicina Legal se pudo establecer plenamente de quién se trataba. No obstante, sus vecinos ya la habían referenciado con el apodo que era conocida en la comunidad, aunque no sabían su nombre.