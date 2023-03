Con enfrentamientos entre manifestantes y Esmad, fue reabierta la vía entre Medellín y el Urabá antioqueño en Buriticá

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le dijo a EL COLOMBIANO antes de la intervención con la fuerza pública que “el bloqueo que se ha producido en Buriticá es intermitente. En el día de ayer (jueves), que he tenido el conocimiento más directo, abrían y cerraban, se congestionaba un poco y abrían y volvía a cerrar. Pero estaba nuestra disposición, porque no podemos estar sometidos a la voluntad de tiempos que ellos pretendan imponer. Entonces, no es que porque sea intermitente va a ser más tolerable. Las condiciones en Buriticá están para intervenir de una vez y disolver ese bloqueo”.

En medio de las confrontaciones, un bus de la empresa Transportes Gómez Hernández fue incendiado por los manifestantes, pero la intervención de algunos conductores con extintores evitaron que las llamas se propagaran y calcinaran el bus de servicio público.