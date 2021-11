El reciente escándalo de Telemedellín (cambio de gerente y de director de noticias) y la total inestabilidad de los funcionarios en la Alcaldía han mostrado cómo la administración de Daniel Quintero se mueve para hacer contratos. Al parecer, EPM no está a salvo de los nombramientos a dedo, los saltos que ya han dado algunos funcionarios del gabinete hasta la empresa lo demuestran. EL COLOMBIANO revela cómo la presión de la secretaria privada, María Camila Villamizar, fue constante durante los últimos meses de 2020 en EPM para que allí se ubicaran a personas cercanas a la administración, lo que terminó con la salida del entonces gerente.

Álvaro Guillermo Rendón López fue gerente de EPM durante trece meses. A este abogado ligado al partido Conservador, que fue Auditor General de la Nación, el alcalde Daniel Quintero lo consideraba casi un padre, un mentor, y por tal motivo lo trajo para tomar decisiones en el Edificio Inteligente. La más crucial: la demanda contra el Consorcio CCCI por presunta responsabilidad en la contingencia de Hidroituango.

Pese a esa relación de años, y a que Rendón había dado los resultados esperados tanto en el plano legal como el económico, el primero de febrero Quintero aseguró que el gerente había renunciado al cargo, pero Rendón aseguró que lo habían sacado porque “no le copiaba” al alcalde. Hoy se sabe que una de las razones fue la prórroga que se hizo del contrato para que CCCI continuara con las obras en Hidroituango y así no poner en riesgo el futuro de la hidroeléctrica. Pero detrás de la echada hubo más aristas que parecen sacadas de una persecución de película y que se resolverán en una demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Rendón dijo entonces que había sido presionado desde la Alcaldía para nombrar en cargos vitales a personas cercanas a Quintero, presión ejercida por la secretaria Privada, María Camila Villamizar Assaf. EL COLOMBIANO conoció la demanda que el exgerente interpuso en contra del Municipio de Medellín y donde hay pruebas de cómo Quintero y Villamizar pasaron por encima del gobierno corporativo, ejerciendo su poder desde el piso 12 de La Alpujarra.

Dice la demanda que “pretendieron interferir en la administración de la Empresa”. Y dice sobre Villamizar que “intervino” y ante el rechazo de Rendón “participó activamente en un entramado para sacarlo del cargo”.

Villamizar participaba en las sesiones de la Junta Directiva, en los comités y daba órdenes directas a los funcionarios. Como si fuera poco, enviaba hojas de vida y pedía nombramientos “haciendo caso omiso a los estrictos y rigurosos estándares” de EPM (ver chats de Whatsapp).

Como se puede ver en las pruebas que contiene la demanda que busca nulidad y restablecimiento de derecho en el caso del exgerente, el 23 de noviembre de 2020, Villamizar le envió varias hojas de vida a Rendón para los puestos de Gerente de Comunicaciones, Gerente Financiero, Gerente Administrativo, todo en la casa matriz. Además, presionó para los cargos de Vicepresidente Comercial, Vicepresidente de Comunicaciones y Vicepresidente Financiero de Afinia, la filial de EPM en la costa Caribe. También quería poner el auditor en UNE Telecomunicaciones.

Dice la demanda que “el gerente Rendón López se opuso a la indebida interferencia” y el 14 de enero recibió en su casa la visita del alcalde Daniel Quintero, quien le pidió la renuncia: “Quiero una persona que me copie más”. La conversación quedó en tablas, no llegaron a un acuerdo, y se programó una evaluación al gerente para los meses de marzo y abril, pero no se concretó porque el alcalde tomó medidas y sacó a Rendón.

El 26 de enero hubo una sesión extraordinaria de la Junta Directiva. Mientras esta se desarrollaba, el alcalde le escribía al gerente, lo presionaba para que renunciara. Hay pruebas de una charla de Whatsapp entre los dos. Quintero le dice a Rendón que se vaya de vacaciones o renuncie, pero este no acepta y pide entonces que lo saquen.

Al final, cuando se agotó el orden del día en la sesión extraordinaria, Quintero anunció que había aceptado la renuncia de Rendón (renuncia inexistente). En este punto hay que remarcar que todo lo que se habla en Junta debe quedar consignado en un Acta, pero este dato se omitió de manera directa, lo que ahora es materia de investigación.

Cuando terminó la sesión, en la oficina de Rendón aparecieron dos miembros de junta: Bernardita Pérez Restrepo y Jorge Andrés Carrillo Cardoso —actual gerente—, se anunciaron como emisarios del alcalde, y le pidieron que renunciara antes del 30 de enero o que, de lo contrario, se le declararía insubsistente.

El drama de la salida se terminó cuando de extraña manera el primero de febrero se anunció por medio de un comunicado de prensa que el gerente había sido evaluado de manera “objetiva” y el resultado final había recomendado su cambio.

Pero como se dijo antes, dicha evaluación estaba programa para marzo y abril. En el Acta 1705 del primero de febrero se expuso que dicha evaluación no estaba completa, faltaban miembros de junta por diligenciarla y por eso era imposible que de ahí se desprendiera la justificación para sacarlo de la gerencia de EPM. Ya era claro que querían despedirlo a como diera lugar.

A Rendón, según muestra la denuncia que tiene en su poder EL COLOMBIANO, le quedó la sensación de que una de las cosas que lo sacó de EPM fue no “copiarle” a Villamizar Assaf, que parece que es lo mismo que no “copiarle” al alcalde Quintero. Los tribuales tienen la última palabra