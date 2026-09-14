Las Poderosas, las hadas madrinas que regalaron fiesta de quinceaños a siete jóvenes campesinas de San Luis, Antioquia

Jóvenes que viven en pleno campo, entre el polvo de las veredas y el pantano, se vieron al espejo ese día: ojos delineados, cejas pulidas, labios maquillados, peinados perfectos, vestidos brillantes y coloridos. Era la primera vez que se veían así, con esas pinturas y polvos que realzaban la belleza de cada una. Fue inevitable que a muchas se les salieran las lágrimas.
Como en el cuento, hubo un hada madrina. O, más bien, cientos de ellas. Luz Guzmán, fundadora del colectivo Las Poderosas y también concejala de San Luis, cuenta que la idea nació de una casualidad que se convirtió en obsesión: una de las líderes del grupo le contó que su hija cumplía 15 años en diciembre y que estaba vendiendo boletas para poder ajustar el dinero de la fiesta.
Días antes, Guzmán había visto que otra niña del municipio había cumplido años y solo le habían regalado una torta pequeña y una hamburguesa. “Entonces yo dije: ‘No, yo a esa niña le quiero celebrar los 15”, recuerda.
Lanzaron una convocatoria por video para jóvenes del pueblo. Los requisitos eran que debían ser jóvenes del municipio de San Luis, cumplir 15 años entre mayo y octubre, y ser población de escasos recursos económicos.
Al principio pensaban celebrarle a cinco menores, pero se postularon trece, y ocho cumplían los requisitos. “Nos fuimos con toda y dijimos: ‘No, pues si vamos a vender boletas para celebrarle los 15, echamos más agua a la sopa y le hacemos a ocho'”, cuenta Guzmán.
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