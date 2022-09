Sea al calor de la emoción o con la intención de desinformar o desconocer lo que hicieron otros, a veces los mandatarios mienten. Eso es lo que evidencian las afirmaciones hechas esta semana por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo estar “emputado” porque los gobernantes anteriores, a sabiendas de que en la ciudad había sectores sin servicio de agua potable, no hicieron nada por solucionarlo.

Las afirmaciones se dieron el pasado lunes 29 de agosto cuando Quintero, luego de inaugurar un acueducto en el barrio Belalcázar, al norte de la ciudad, textualmente expresó: “Me enojo yo con las administraciones anteriores, que viendo barrios que no tenían agua potable y no les importaba, y no les llevaban el agua que necesitaban, por eso y por muchas otras cosas uno se emputa, por eso me da rabia cuando veo que se roban los recursos públicos que podían ser utilizados pa’la gente, para llevar acueducto y alcantarillado donde no hay acueducto y alcantarillado”.